Китайский инвестор даст 15 млрд евро на строительство тоннеля между Таллином и Хельсинки

Китайская компания Touchstone Capital Partners готова стать инвестором подводного железнодорожного тоннеля Хельсинки – Таллин. Финская фирма Finest Bay Area под руководством идеолога проекта Петера Вестербаки и Touchstone Capital Partners подписали соглашение о намерениях по финансированию в размере 15 млрд евро, сообщается 8 марта на сайте финской компании. Как уточняется в пресс-релизе, стороны обсудят детали в течение следующего полугодия.

Треть суммы будет предоставлена в виде венчурного капитала, две трети – в форме долга. Контрольный пакет акций Finest Bay Area Development Oy останется в финском владении, а Touchstone Capital Partners будет её миноритарным владельцем. Как отметил второй основатель Finest Bay Area Oy, Густав Валтонен, китайский партнёр имеет большой опыт финансирования подобных крупных инфраструктурных проектов.

Ранее стоимость проекта железнодорожного тоннеля между столицами Эстонии и Финляндии оценивалась в 15–20 млрд евро, а возможным сроком реализации назывался 2040 год. Первый инвестор нашёлся в декабре 2018 года – компания ARJ Holding из Дубая согласилась предоставить 100 млн евро.

«Теперь, когда финансирование найдено, мы можем двигаться вперед», – сказал Reuters руководитель проекта Петер Вестербакка, бывший директор по развитию компании Rovio и один из создателей игры Angry Birds, а также основатель самого крупного в Европе технологического фестиваля Slush.

Вестербака утверждает, что построить тоннель возможно уже к 2024 году. Кроме того, в связке с этим проектом он разрабатывает ещё один – суперскоростной поезд между Хельсинки и Петербургом, сейчас для него также ведётся поиск инвесторов. Власти Эстонии и Финляндии уверены, что железнодорожный тоннель в Финском заливе даст новый толчок развитию столиц и обеих стран в целом.