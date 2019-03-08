Котики и тюльпаны: девушки Петербурга делятся в соцсетях букетами на 8 Марта

Тюльпаны, мимозы и розы — жительницы Петербурга выкладывают в соцсетях букеты, которые получили от любимых на 8 Марта. Но фото букета дамы, как правило, не ограничиваются — в ход идут котики, интересные вазы и сопутствующие подарки.

Если вы уже вручили или приняли традиционный праздничный букет, то можете ознакомиться с нашей афишей мероприятий на трехдневные выходные. Не все варианты событий связаны с Масленицей и 8 Марта: побывайте на экскурсии в обсерватории, посмотрите на звезд фигурного катания в честь юбилея тренерской деятельности Москвиной и Мишина, послушайте японскую оперу в Мариинке, оцените пионера трип-хопа Tricky и научитесь метафизическому рисованию.

К слову, накануне праздника в Петербурге появилась работа под названием «У меня больше». Арт-объект представляет из себя зеркало, преобразованное в окно инстаграм-профиля, на переднем плане которого изображены цветы. Таким образом, каждый желающий может побывать внутри снимка с огромным букетом, который так любят выкладывать девушки 8 марта. Авторы призвали дам не соревноваться в соцсетях своими подарками, а просто наслаждаться ими в компании любимых мужчин.