Гендиректор «Кировского завода» раскрыл подробности соглашения с похищенным в прошлом году акционером

Акции группы «Кировский завод» остались у прежних владельцев, спор за обладание компанией с многомиллиардной выручкой продолжается. Соглашение с судившимся больше десяти лет миноритарием Максимом Яковлевым предполагает лишь признание состоявшихся решений арбитражных судов, заявил 8 марта «Фонтанке» гендиректор ПАО «Кировский завод» Георгий Семененко, контролирующий основной пакет акций.

Соглашение между ПАО «Кировский завод» и Максимом Яковлевым, подписанное 28 февраля, гендиректор назвал примирительным. Подписанты признают вступившие в силу решения судов по итогам длившихся больше десяти лет разборок между акционерами. «Ситуация полностью исчерпана, – убеждает Георгий Семененко. – Мы с Максимом Николаевичем давно зафиксировали статус-кво, вся новая активность в судах инициирована другими акционерами».

При этом Максим Яковлев, несмотря на сообщения петербургских СМИ, не передавал Георгию Семененко своих акций, говорит гендиректор «Кировского завода». «Слышал, что часть своего пакета мог продать другой акционер, Игорь Устинов. Что касается судов — вся активность последних лет шла именно от Игоря Владиславовича», – настаивает Семененко.

Максим Яковлев был похищен неизвестными из отеля в Абхазии прошлым летом. Бизнесмена искали российские следователи и Интерпол. Похитители просили за информацию о пропавшем $ 150 тысяч. Вернуть петербуржца на родину смогли в октябре, подробности происшествия до сих пор доподлинно неизвестны, в операции принимал участие Рамзан Кадыров.

Георгий Семененко, Максим Яковлев, Игорь Устинов и юрлица, владеющие акциями ПАО «Кировский завод», судятся между собой с 2005 года. Споры начались после трагической гибели возглавлявшего почти двадцать лет подряд один из крупнейших заводов Петербурга Петра Семененко.

Сейчас ПАО «Кировский завод» управляет деятельностью около 20 дочерних компаний, которые помимо собственно производства занимаются сдачей площадей бывшего Путиловского завода в аренду. Выручка только головной управляющей компании за последний отчетный год составила 2,6 млрд рублей. Несмотря на то, что 2017-й «Кировский завод» завершил с убытком в 1,1 млрд, по итогам трех кварталов 2018-го управляющая компания сгенерировала 488 млн рублей чистой прибыли.

Одно из самых долгих судебных разбирательств, которое длится до сих пор, началось с иска 11 акционеров в 2011 году. Максим Яковлев, Игорь Устинов и другие требовали признать незаконным назначение Георгия Семененко гендиректором, а следовательно — отмены всех принятых им на своем посту решений. В конце января 2019 года Арбитражный суд Северо-Западного округа ответил отказом на просьбу ПАО «Кировский завод» и АО «Полиграфоформление» Максима Яковлева прекратить исполнительное производство по делу. Игорь Устинов и два юрлица в суде настаивали, что производство следует продолжать.