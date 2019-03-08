«8 Марта напоминает знак бесконечности». Медведев и Путин поздравили россиянок с женским днем. Премьер записывал обращение на борту самолета

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили россиянок с Международным женским днем. Их заявления 8 марта публикуют пресс-службы Кремля и Белого дома.

Медведев, видимо, решил не отставать от старшего товарища в оригинальности. Накануне Путин поздравлял женщин-полицейских, сидя верхом на черном коне. Премьер же свое поздравление записал на борту самолета Ил-96. Медведев напомнил, что у праздника «политическая природа», однако теперь «это просто день, когда можно поздравить своих близких женщин», – подчеркнул премьер.

«8 Марта напоминает не только восьмёрку, но и знак бесконечности. Я хотел бы, чтобы хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 Марта, а бесконечно, то есть постоянно», – заявил Медведев.

Владимир Путин после вчерашнего выступления на коне лишний раз оригинальничать не стал и записал свое обращение в Кремле.