«Завербованный США» пригрозил взорвать 13 бомб в Петербурге, если полицейские не постучат ему в окошко

Весеннее обострение произошло у уроженца Башкирии 7 марта – он позвонил в экстренную службу и сообщил о бомбах в Петербурге. Полиции он выдвинул интересные условия.

По данным «Фонтанки», звонок поступил на номер 112 вечером в четверг. Неизвестный, представившись, рассказал, что у него есть 12 килограммов тротила. Всё, что выслушал дежурный, больше походило на бред сумасшедшего или очень пьяного человека.

«У меня 12 килограммов тротила, я — майор ВМФ, старший лейтенант Молголямов, нахожусь в подвале в районе Озерная, я завербованный США, со мной друг, старший лейтенант ВМФ. Еще в 18 домах заложены устройства с детонаторами, мы родом из Башкирии, исламисты. В Казани заложены 8 бомб и еще заложены 13 бомб в Петербурге», – признался неизвестный.

Затем он попросил сотрудников постучать в окно подвала, где он находится, а в противном случае пообещал «нажать кнопку». Полиция запеленговала звонок, выяснилось, что угрозы посылались от дома 4/1 по Северному проспекту. Одновременно башкирские сотрудники внутренних органов навестили владельца сим-карты по месту жительства. Нашли там только сильно пьющего отца, сын уже 2 года как дома не появлялся. Теперь 27-летнего башкира ищут люди в погонах, а за шутку ему может светить срок.