Пенсионерка из Колпино не получит цветов на 8 Марта. В канун праздника она ударила мужа молотком по голове

Жительница Колпинского района Петербурга в гневе ударила своего супруга молотком по темени в канун Международного женского дня. Мужчина уехал в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, поздравлений с праздником разъярённая жена, судя по всему, не получит.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 7 марта в одной из колпинских квартир было жарко. После семейного ужина с алкоголем 67-летняя пенсионерка разозлилась на своего 71-летнего возлюбленного и ударила его по голове первым, что попалось под руку, – молотком. Мужчина уехал из дома в карете скорой помощи в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной темени.