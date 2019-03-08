«С Илоном не поспоришь». Рогозин вступил в переписку с Маском в «Твиттере»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 8 марта отреагировал на хвалебный пост основателя SpaceX Илона Маска. Американец назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире.

«Ну, здесь с Илоном не поспоришь», – заметил Рогозин.

Сам пост Маска стал реакцией на сообщение портала Аrs Technica, где говорилось, что российские космические корабли «Союз» не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Рогозин публикует записи в Twitter довольно часто. Хоть и ограничил доступ к аккаунту недавно. Обычно глава «Роскосмоса» делится планами российской космонавтики на будущее, а также комментирует уже произошедшие в отрасли события. Кроме того, у Рогозина есть аккаунт в YouTube, где глава «Роскосмоса» публикует различное видео, включая клипы на свои песни (Рогозин чаще всего является автором слов).