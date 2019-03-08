Финское правительство ушло в отставку из-за провала реформы соцздрава

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 8 марта подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба финского кабинета министров.

Причиной стала несостоявшаяся реформа социального обеспечения и здравоохранения, при принятии которой партии не смогли прийти к единому мнению. Президент одобрил отставку и попросил правительство продолжить работу в качестве временного кабмина до новых парламентских выборов, которые состоятся 14 апреля, передает Yle.

Как пишет Yle, по мнению депутатов, законы, которые должны быть рассмотрены до конца срока полномочий нынешнего правительства, например, закон о разведке, вероятно, будут приняты, несмотря на отставку кабмина.