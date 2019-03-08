Финское правительство ушло в отставку из-за провала реформы соцздрава
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 8 марта подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба финского кабинета министров.
Причиной стала несостоявшаяся реформа социального обеспечения и здравоохранения, при принятии которой партии не смогли прийти к единому мнению. Президент одобрил отставку и попросил правительство продолжить работу в качестве временного кабмина до новых парламентских выборов, которые состоятся 14 апреля, передает Yle.
Как пишет Yle, по мнению депутатов, законы, которые должны быть рассмотрены до конца срока полномочий нынешнего правительства, например, закон о разведке, вероятно, будут приняты, несмотря на отставку кабмина.
Справка:
Для премьера Юхи Сипиля реформа соцздрава является краеугольным камнем его политической программы. Партия премьера "Финляндский центр" (Suomen keskusta) предлагала новое административное и региональное деление для предоставления соцобеспечения и медицинских услуг, а также хотела дать гражданам большую свободу в выборе услуг и их поставщиков. Во время переговоров по этому вопросу ещё в 2015 году Юха Сипиля грозился распустить правительство, если две другие партии правящей коалиции - "Истинные финны" (Perussuomalaiset) и "Национальная коалиция" (Kokoomus) - не пойдут на уступки. В 2017-м конституционная комиссия признала реформу не соответствующей законодательству, а эксперты в сфере соцздрава раскритиковали планы премьера резко поменять систему. Об отставке правительства Сипиля говорил ещё год назад.
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