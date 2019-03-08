Двое мужчин, чтобы впечатлить спутницу, разбили витрину магазина и вытащили искусственные цветы с декоративной лягушкой

Необычные проявления петербургской романтики могла наблюдать кассир магазина в Калининском районе Петербурга вечером 7 марта. В канун Международного женского дня павильон ограбили. Всё, что было нужно злодеям, – искусственные цветы и декоративная лягушка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в четверг около 14:30 в магазин на Кондратьевском проспекте, 33, наведались трое за тридцать – двое мужчин и женщина. Все были навеселе. При продавце они разбили витрину, украли искусственные цветы и декоративную садовую лягушку, после чего скрылись.

Впрочем, хулиганов-грабителей задержали недалеко от места преступления. Добычу у них отняли.