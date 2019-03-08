На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. Пятеро не выдержали предвыборной гонки

В бюллетене на выборах президента Украины будет 39 фамилий. Окончательный список опубликован 8 марта на сайте ЦИК страны.

Всего от предвыборной борьбы отказались пятеро человек — изначально кандидатов было 44. Отменена регистрация журналиста Дмитрия Гнапа, народного депутата Дмитрия Добродомова (партия «Народный контроль») и внефракционного депутата Евгения Мураева. Ранее от участия в выборах отказались мэр Львова Андрей Садовый и первый замкомандира сил специальных операций Сергей Кривонос.

Замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко подчеркнул, что ЦИК больше не будет принимать заявления об отказе участвовать в выборах — окончательный бюллетень сформирован.

Отметим, согласно опросам местных социологов, в предвыборной гонке пока лидирует актер Владимир Зеленский, на втором месте идет Юлия Тимошенко. У Петра Порошенко остается немного шансов сохранить за собой президентский пост. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.