Пьяные посиделки закончились падением белоруса с 10-го этажа. Предполагаемый убийца задержан

Падение мужчины с балкона в Московском районе оказалось убийством. Петербуржец скинул своего друга с 10-го этажа во время ссоры.

По данным «Фонтанки», трагедия произошла около девяти вечера 6 марта. Рядом с домом 75 по проспекту Космонавтов был обнаружен труп 30-летнего гражданина Белоруссии с признаками падения с высоты.

7 марта был задержан его приятель, который признался, что накануне после домашних посиделок с алкоголем мужчины повздорили, после чего он якобы сбросил обидчика с общего балкона на переходе от лифта к лестнице. Подозреваемый задержан полицией, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).