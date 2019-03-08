«Живем каждый своей жизнью». Ксения Собчак и Максим Виторган подтвердили расставание

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган в ночь на 8 марта выступили с совместным заявлением и рассказали о расставании.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган», – говорится в заявлении, которое опубликовано в Instagram Собчак.

Совместному высказыванию предшествовала драка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, с которым заметили Ксению Собчак. Она произошла 21 января. Актер и театральный режиссер выясняли отношения на улице в центре Москвы, возле одного из столичных кафе. По словам очевидцев, законный супруг Ксении Собчак нанес травмы сопернику.

На следующий день об итогах потасовки в соцсетях высказался Богомолов: он сообщил о сломанном в двух местах носе и смещённых костях черепа.

Ксения Собчак и Максим Виторгана поженились в 2013 году. В 2016-м у них родился сын Платон. В марте 2018 года в ходе предвыборной кампании в прессе обсуждалась вторая беременность Собчак, но сама она её не подтверждала.