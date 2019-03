«Американский империализм объявил нам электрическую войну». Президент Венесуэлы обвинил США в отключении света по всей стране

Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле. Оппозиция говорит о том, что в ночь на 8 марта 21 штат из 23 остались без света. Официальные источники говорят об отключениях как минимум в 10 штатах, в том числе в столице страны Каракасе. Об этом пишет Bloomberg.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в своем Twitter, что в отключениях виноваты США.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет выиграна. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — заявил Мадуро.

Лидер оппозиции, провозгласивший себя главой государства (и поддержанный США, ЕС, большей частью стран Латинской и Южной Америки) Хуан Гуайдо в ответ сказал, что причина отключений — режим Мадуро.

«Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», — написал в своем Twitter Гуайдо.

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что отключения вызваны саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

