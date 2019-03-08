«Американский империализм объявил нам электрическую войну». Президент Венесуэлы обвинил США в отключении света по всей стране
Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле. Оппозиция говорит о том, что в ночь на 8 марта 21 штат из 23 остались без света. Официальные источники говорят об отключениях как минимум в 10 штатах, в том числе в столице страны Каракасе. Об этом пишет Bloomberg.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в своем Twitter, что в отключениях виноваты США.
«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет выиграна. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса», — заявил Мадуро.
Лидер оппозиции, провозгласивший себя главой государства (и поддержанный США, ЕС, большей частью стран Латинской и Южной Америки) Хуан Гуайдо в ответ сказал, что причина отключений — режим Мадуро.
«Венесуэле ясно, что свет приходит с прекращением узурпации. Давайте двигаться вперед», — написал в своем Twitter Гуайдо.
Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что отключения вызваны саботажем на гидроэлектростанции «Эль-Гури».
Venezuela blackout: Most of country in darkness for hours 🇻🇪 #Venezuela #委内瑞拉 https://t.co/e8rx8LS0vp pic.twitter.com/cVZds4bo1l— boppinmule (@boppinmule) 8 марта 2019 г.
Справка:
23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.