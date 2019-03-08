Вестибюль станции «Технологический институт-1» закрылся из-за «праздничных мероприятий», которых нет

Наземный вестибюль «Технологический институт-1» в Петербурге будет закрыт на вход и выход в течение всего Международного женского дня и двух суток после.

8, 9 и 10 марта петербуржцы не смогут воспользоваться синей частью станции. В официальном сообщении петербургской подземки говорится, что ограничения связаны с праздничными мероприятиями.

Однако, как пояснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», никаких массовых гуляний поблизости не запланировано. Просто в «женские» выходные мало пассажиров, из-за чего запускать два наклона нецелесообразно.

К 8 марта предприятие подготовило и приятные сюрпризы – в вагонах составов повесили более 500 плакатов с поздравлениями, а специальный ролик с приятными словами будет транслироваться в метро 22 раза.