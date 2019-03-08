Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили в тюрьму почти на четыре года

Бывший глава предвыборного штаба Трампа 69-летний Пол Манафорт за налоговое и банковское мошенничество отправится в тюрьму. Но проведет в ней не 24 года, как запрашивало обвинение, а 3 года и 11 месяцев. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 50 тыс. долларов и возместить убытки на 24 млн. Об этом сообщает 7 марта CBS.

Окружной судья, который выносил приговор в федеральном суде Вирджинии, сказал, что Манафорт совершил «неоспоримо серьезное» преступление, и удивился, что тот не «выразил сожаления по поводу участия в противоправном поведении». Но в то же время охарактеризовал запрошенный срок, от 19,5 до 24 лет за решеткой, «необоснованным» и «чрезмерным».

Как писала «Фонтанка», дело против Манафорта велось в рамках расследования о вмешательстве России в выборы президента США, однако прямо не связано с ним. Манафорт пытался скрыть доходы, полученные от политического консультирования бывших властей Украины.