Происшествия
Александра Емельяненко лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч. Он отказался от медосвидетельствования на опьянение
Мировой суд Кисловодска лишил прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом 8 марта сообщает «Интерфакс».
Ездить за рулем Емельяненко не сможет полтора года. Напомним, суд рассматривал дело по ст. 12.26 КоАП – «Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Адвокат Емельяненко уже заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда. Ранее бойца уже приговорили к 10 суткам ареста за неподчинение требованиям сотрудника полиции.
Справка:
37-летний Александр Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске после того, как он устроил склоку с эвакуаторщиками. Боец не хотел платить штраф за неправильную парковку и, скрываясь на своем золотом «Мерседесе», протаранил несколько автомобилей. Дышать в трубочку спортсмен отказался. А перед тем, как доставить признанного во всем мире самбиста в отдел полиции, его пришлось побороть. Эпичное задержание попало на видео. За неповиновение законному распоряжению полиции бойца отправили в спецприёмник.