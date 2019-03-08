Александра Емельяненко лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч. Он отказался от медосвидетельствования на опьянение

Справка:

37-летний Александр Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске после того, как он устроил склоку с эвакуаторщиками. Боец не хотел платить штраф за неправильную парковку и, скрываясь на своем золотом «Мерседесе», протаранил несколько автомобилей. Дышать в трубочку спортсмен отказался. А перед тем, как доставить признанного во всем мире самбиста в отдел полиции, его пришлось побороть. Эпичное задержание попало на видео. За неповиновение законному распоряжению полиции бойца отправили в спецприёмник.