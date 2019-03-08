Петербургской «Ночлежке» исполнилось 29 лет

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» отметила день рождения – ей исполнилось 29 лет. Дата не круглая, но весомая.

«Ночлежка» по праву считается старейшей благотворительной организацией Петербурга. Она была основана в начале 1990 года, тогда ещё в Ленинграде, группой энтузиастов – молодые люди раздавали еду нуждающимся, которых становилось всё больше. В том же году «Ночлежке» удалось добиться от городских властей принятия решения о выдаче бездомным визитных карточек покупателя и талонов на основные продукты питания, эти документы выдавались только имеющим прописку ленинградцам.

С тех пор «Ночлежка» прошла большой и, по сути, уникальный путь. За годы работы удалось помочь сотням людей выбраться с улицы и вернуться к нормальной жизни, но главное – изменить отношение петербуржцев к проблеме бездомности, научиться и научить помогать людям в самых безнадёжных и запутанных ситуациях.

В день рождения, как и полагается, «Ночлежка» получила подарки, поздравления и пожелания успехов в дальнейшей работе – ведь бездомных не становится меньше, а значит, сотрудники организации в ближайшее время без дела не останутся.