"Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним". Глава МИД Австрии засобиралась к Путину в Москву

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой летом 2018 года побывал президент России Владимир Путин, назвала российского лидера хорошим танцором и изъявила желание станцевать с ним во второй раз.

Как рассказала Кнайсль во время празднований в Вене по случаю Международного женского дня, австрийские средства массовой информации каждый раз используют возможность, чтобы упомянуть о ее танце с Путиным на церемонии ее бракосочетания с Вольфгангом Майлингером в Австрии. "Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор", – приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.

По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом. "Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин – лучший танцор", – отметила Кнайсль.

11-12 марта Карин Кнайсль прибудет с рабочим визитом в Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках встречи предусмотрено подписание совместного заявления министров о создании российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", нового механизма взаимодействия по линии гражданского общества, учрежденного в соответствии с достигнутыми в июне 2018 года в Вене договоренностями президентов России и Австрии Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена.