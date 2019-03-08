"Борщ из Чебурашки". Юлия Тимошенко оценила соперника по президентским выборам Зеленского

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что выражать недовольство ситуацией в стране, голосуя на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского – это "борщ из Чебурашки".

"Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки – это, может, определенным образом креативно и определенным образом это какой-то эксперимент, но это точно не вкусно", – сказала Тимошенко в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной, отвечая на вопрос о высоких рейтинга Зеленского.

При этом она считает опасной возможность победы на выборах Зеленского: "Если выбор делать ответственно, то делать борщ из Чебурашки может быть очень опасным".

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства изначально претендовали 44 кандидата, пятеро из них решили снять свои кандидатуры. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.