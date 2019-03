Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент.

"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", – написал Маск в Twitter.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni