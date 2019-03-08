Маск назвал российское ракетостроение первоклассным

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент.

"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", – написал Маск в Twitter.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni — Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

Таким образом Маск отреагировал на добавленный к сообщению материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта. Его отстыковка от станции и приводнение в Атлантическом океане намечается на 8 марта.