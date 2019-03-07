Мужчина разбился о ледяную Неву, упав с Литейного моста

Мужчина упал на лёд Невы с Литейного моста в Петербурге. Очевидцы заметили катер на воздушной подушке около одиннадцати часов вечера 7 марта.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Александр, он гулял с собакой, когда вдруг заметил рядом с мостом скопление машин МЧС. Затем он увидел судно спасателей и то, как они поднимают со льда человека. В это же время в соцсетях появилось видео. Судя по ролику, мужчина либо скончался, либо находится в тяжёлом состоянии.

Оперативный комментарий от ГУ МЧС России по Петербургу «Фонтанке» получить не удалось.