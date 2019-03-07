Испанский стыд болельщиков «Зенита». Команда Семака проиграла дома аутсайдерам Примеры

Проклятье федерального комментатора Георгия Черданцева, новая позиция Далера Кузяева и оглушительный результат на табло: петербургский клуб в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с треском проиграл испанскому «Вильярреалу».

«Зенит» один раз в своей истории уже играл против клуба из сателлита Валенсии. На стадии 1/16 триумфального розыгрыша Кубка УЕФА-2008 команда Дика Адвоката уверенно оформила победу в один мяч дома (Павел Погребняк сделал очередной маленький шаг к титулу лучшего бомбардира того розыгрыша). На выезде ценою травмы Николаса Ломбертса «Зенит» открыл счет первым, но после двух удалений пропустил дважды. И, в итоге, за счет гола на чужом поле квалифицировался в следующую стадию. А дальше мы все помним – «Байер», «Бавария», Манчестер, «Рейнджерс», шампанское. Из той команды в «Зените» остался только Александр Анюков (чаще всего на скамейке) и Анатолий Тимощук в тренерском штабе. В «Вильярреале» продолжает играть в футбол Санти Касорла.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер гостей Хавьер Кальеха обещал продолжить следовать принципам ротации: в Примере «Вильярреал» третий с конца и плотно стоит на вылет. К слову, в матчах предыдущей стадии Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» состав и правда сильно отличался от того набора игроков, который Кальеха выбирает для матчей чемпионата страны.

В «Зените» все также не тренируются Клаудио Маркизио и Александр Ерохин. Семак выбрал ту же расстановку, что и в победном матче против «Урала» в предыдущем туре РПЛ: 4-4-2. Андрей Лунев традиционно занял пост №1, двух центральных вышли играть Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. На правом фланге обороны Семак доверил место Игорю Смольникову, а вот слева неожиданно вернулся в стартовый состав Далер Кузяев: для Далера эта позиция стала, кажется, четвертой или пятой в «Зените». Напомним, что в 2005 году левого защитника в Перми играл и Андрей Аршавин, так что на трибунах посчитали это решение данью универсализму выпускников клубной Академии. Квартет полузащиты был предсказуемым: Роберт Мак справа, Себастьян Дриусси слева, в центре — Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Дуэт нападающих составили Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Матч начался в традиционном режиме: команды присматривались друг к другу. До игры Барриос говорил о том, как важно будет забрать у соперника пространство. Однозначно можно констатировать: это у «Зенита» не получилось. Аккурат на экваторе первого тайма после отличной передачи Дзюбы Азмун вышел один на один с голкипером Андресом Фернандесом, но, обыграв вратаря, умудрился не попасть в пустой створ. Уже в следующем эпизоде испанцы открыли счет в матче: после розыгрыша штрафного тот же Азмун ошибся с выполнением положения вне игры и «десятка» гостей Висента Иборра спокойно пробил головой с линии вратарской. Лунев был бессилен. Вспомнилось пошлое «не забиваешь ты — забивают тебе».

«Зенит» встрепенулся: стало понятно, что озвученная до матча задача «не пропустить» провалена. После подачи с правого фланга Дзюба умудрился попасть в штангу, мяч подхватил Мак, удар которого не вышел, и снова главным героем стал Азмун, сумевший переправить снаряд в ворота. Гости протестовали: всем им показалось, что был оффсайд. Тем не менее, один из футболистов «Вильярреала» находился за лицевой линией поля и влиял на фиксацию положения вне игры.

В конце первого тайма посреди ложи прессы неожиданно возвысился тренер испанцев: так часто, бывает, что места на скамейке запасных всем членам штаба не хватает, и не влезших отправляют к журналистам. В некоторых командах вообще принято посылать аналитиков смотреть футбол с верхней точки. Испанец чрезвычайно страстно переживал последние минуты первого тайма, а затем устремился на выход. Вслед за ним проследовал тренер-аналитик «Зенита», практически коллега – Максим Гайдовский. Надо полагать, что в раздевалки мужчины ехали в одном лифте. Судя по событиям второго тайма, эффективность их наблюдений разнилась.

Дебют второго тайма прошел полностью под диктовку «Зенита», тем обидней выглядел второй гол «Вильярреала»: простую подачу в гол оформил кивком головы Жерар Морено. Полностью борьбу в воздухе проиграл Ракицкий. Буквально через несколько минут испанцы могли забивать третий, но сперва промазали, а потом оказалось, что бригада Рокки зафиксировала оффсайд. Тем не менее, третий гол состоялся.

«Зенит» еще огрызался. Диктор «Газпром-Арены» Константин Анисимов сообщил, что на стадионе присутствует 51826 болельщиков. Как верно отметили соседи: цифра равна всему населению Вильярреала. «Вираж» не останавливался. Но следующими опять забили испанцы: капитан команды Ману Моралес ловко подкараулил отскок и в одно касание пробил в дальний угол ворот Лунева. Под удар мяч выкатил Оздоев.

Тренерский штаб петербургского клуба ответил заменами: на поле появились Олег Шатов, Эрнани и Антон Заболотный (вместо Мака, Азмуна и Оздоева соответственно). Несмотря на перемены, с футболом не ладилось, и даже стало еще хуже. «Зенит» так и не смог создать голевые моменты, хотя времени оставалось достаточно.

В ложе прессы тем временем активно обсуждали опубликованные в соцсетях фотографии приезда вылетевшего из Лиги Чемпионов Леандро Паредеса в Петербург, которого в аэропорту встречал незаявленный на Лигу Европы Эммануэль Ригони, и очередной победный прогноз Георгия Черданцева, который заслуженно получил прозвище «черная вдова»: комментатор канала «Матч-ТВ» в соцсетях уверенно рапортует о будущих победах той или иной команды, и эти команды после этого постоянно испытывают турнирные сложности. Жертвами московского специалиста за последние дни уже стали ПСЖ, «Реал», а в четверг Черданцев ретранслировал мем «когда на трибунах врио Александр Беглов «Зенит» не проигрывает».

Свисток застал гостей в атаке. Основной состав петербургского клуба умудрился с треском проиграть команде, которая с высокой долей вероятности покинет испанский элитной дивизион по итогам этого сезона. Недавно возглавивший «Зенит» Александр Медведев при встрече на базе в Удельном парке поставил задачу: на тот момент оставалось 13 матчей в РПЛ и 7 в Лиге Европы. После результата матча в четверг закрались сомнения, что матчей в еврокубках будет 7.

Иванович в интервью клубному телевидению пообещал провести ответный матч намного лучше. Врать не будем: а) это несложно; б) отыграть 3 мяча в выездной игре — утопия. Семак традиционно грамотно сгладил углы: во втором тайме сыграли хуже; соперник хорошо контролировал; совершили много потерь; сейчас нужно восстановиться; это футбол — шансы есть. Понятно, что от прямой речи Семака бессмысленно ждать огня, но болельщики выходили с трибун стадиона из самого северного города-миллионера в откровенном миноре.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»