"Будапештский формат". Тимошенко хочет аудиенции с Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" и депутат украинского парламента Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае своей победы на выборах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в "будапештском формате".

"Во-первых, встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией, потом еще Китай присоединился, Россия. В таком формате будет разговор, и я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным и результатом будет мир на Украине", – заявила Тимошенко в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной, отвечая на вопрос о встрече с Путиным. Текст интервью опубликован в YouTube-канале.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Юлия Владимировна Тимошенко лидировала в соцопросах о предпочтениях украинских избирателей, но в последние недели уступила первую позицию комику Владимиру Зеленскому. Накануне генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что кандидату в президенты Украины Юрию Владимировичу Тимошенко предложили около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке.