"Локомотив" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

ХК Сочи" проиграл ярославскому "Локомотиву" в шестом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча Западной конференции КХЛ, прошедшая в Сочи 7 марта, завершилась со счетом 2:5 (1:1, 1:4, 0:0).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "железнодорожников", которые пробились в 1/4 финала плей-офф.

Напомним, завтра ХК СКА в Москве проведёт очередной матч серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина против"Спартака". Счёт в ней 3:2 в пользу питерских армейцев.