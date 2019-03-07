Дипломаты объяснили приближение российских кораблей к берегам Британии

Российские военные корабли не несли угрозы Великобритании, они вынужденно приблизились к берегам Шотландии из-за погодных условий и в соблюдение международных норм, заявило генконсульство РФ в Эдинбурге 7 марта.

Накануне шотландское издание Scotsman заявило, что группа кораблей ВМФ России зашла в территориальные воды Великобритании в районе Мори-Ферт и спровоцировала угрозу безопасности Шотландии.

"Подобные умышленные искажения намеренно вводят в заблуждение общественное мнение и не способствуют развитию двусторонних отношений. Группа кораблей ВМФ России, совершавшая переход из Мурманска в Средиземное море, из-за неблагоприятных погодных условий была вынуждена приблизиться к побережью Шотландии, пользуясь правом мирного прохода, которое предусмотрено конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Оставаясь при этом в международных водах, российские военные суда никакой угрозы ни для Шотландии, ни для Великобритании в целом не представляли", – говорится заявлении генконсульства.

Накануне пресс-служба ВМС Великобритании сообщала о том, что британский эсминец сопровождает в Ла-Манше группу российских военных кораблей. При этом британские военные заявляли о том, что российские корабли совершают переход в международных водах. О каких-либо нарушениях международных норм и протоколов также не сообщалось. Британские СМИ назвали отправку эсминца к берегам России "посланием Путину".

В состав следующей в Средиземное море российской группы входят фрегат "Адмирал Горшков", буксир "Николай Чикер", судно обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама". Британский эсминец будет сопровождать российские корабли до их выхода из Ла-Манша на этой неделе.