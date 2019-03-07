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Dragon-2 готов вернуться на Землю
Экипаж Международной космической станции (МКС) задраил люк новейшего американского космического корабля Dragon-2, чтобы он вернулся на Землю, сообщило НАСА вечером 7 марта.
The @SpaceX #CrewDragon’s hatch is closed and the stage is set for the @Commercial_Crew Program’s first undocking and return to Earth Friday. https://t.co/Tl8M4QPvI6 pic.twitter.com/RtiFGJiEwN— Intl. Space Station (@Space_Station) 7 марта 2019 г.
Ведомство на своем сайте ведет прямую трансляцию закрытие люка космического корабля. Его провел канадский астронавт Давид Сен-Жак, которому помогал российский космонавт Олег Кононенко. В НАСА подготовку к отбытию корабля со станции называют "началом конца" его первого испытательного полета.
Если все пройдет штатно, Dragon-2 отстыкуется от МКС в 10.31 мск в пятницу. По графику НАСА и SpaceX, корабль должен сойти с орбиты и затем приводниться в Атлантическом океане ориентировочно в 15.45 мск в пятницу.
Аппарат возвращает на землю около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернется на Землю манекен Рипли, названный в честь героини фильмов "Чужие".
Dragon-2 прибыл на МКС 3 марта после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Это первое испытание США новейшего пилотируемого корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в 2011 году после завершения полетов кораблей "Шаттл".