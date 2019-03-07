Dragon-2 готов вернуться на Землю

Экипаж Международной космической станции (МКС) задраил люк новейшего американского космического корабля Dragon-2, чтобы он вернулся на Землю, сообщило НАСА вечером 7 марта.

Ведомство на своем сайте ведет прямую трансляцию закрытие люка космического корабля. Его провел канадский астронавт Давид Сен-Жак, которому помогал российский космонавт Олег Кононенко. В НАСА подготовку к отбытию корабля со станции называют "началом конца" его первого испытательного полета.

Если все пройдет штатно, Dragon-2 отстыкуется от МКС в 10.31 мск в пятницу. По графику НАСА и SpaceX, корабль должен сойти с орбиты и затем приводниться в Атлантическом океане ориентировочно в 15.45 мск в пятницу.

Аппарат возвращает на землю около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернется на Землю манекен Рипли, названный в честь героини фильмов "Чужие".

Dragon-2 прибыл на МКС 3 марта после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Это первое испытание США новейшего пилотируемого корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в 2011 году после завершения полетов кораблей "Шаттл".