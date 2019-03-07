Меркель отвергла предложение вице-президента США провести маневры ВМС у Крыма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада. Об этом сообщило 7 марта агентство Bloomberg.

По его информации, Пенс предложил Меркель направить военные корабли через пролив во время их встречи 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Меркель, утверждает агентство, дала понять, что она готова рассмотреть возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции. Однако в конечном итоге, отмечает Bloomberg, канцлер ФРГ отвергла предложение Пенса, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счел такую меру недостаточной.

По информации агентства, руководство Франции также отказалось направить военные корабли в Керченский пролив, поскольку сочло эту идею ненужной провокацией.