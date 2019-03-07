Александр Медведев выдвинут в совет директоров "Газпром нефти"

Бывший заместитель председателя правления "Газпрома", а сейчас глава футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев выдвинут в совет директоров "Газпром нефти", сообщает 7 марта "Интерфакс" со ссылкой на нефтяную компанию.

Сейчас в совете 13 участников, но в новый состав совета для избрания на годовом собрании выдвинуто только 11.

В списке кандидатов помимо Медведева также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, зампреды "Газпрома" Андрей Круглов, Михаил Середа, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Владимир Алисов. Кроме того, в совет директоров НК выдвинуты член правления, начальник юридического департамента "Газпрома" Игорь Федоров, первый заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов (614) "Газпрома" Андрей Дмитриев, а также независимый директор Валерий Сердюков.

Из нынешнего состава совета в новый не выдвинуты бывший начальник департамента добычи "Газпрома" Всеволод Черепанов, экс-зампред "Газпрома" Валерий Голубев и бывший президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром" , который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.