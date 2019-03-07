Самые опасные хищницы Петербурга

Рейтинг светских львиц от «Фонтанки»: витрина модной эволюции не ради тщеславия. В пространстве веселья они доминируют над правящим классом капитала и власти.

фрагмент скриншота поста Екатерины Малафеевой/Instagrtam.com

Наш Топ интегрирован в петербургскую элиту, если, конечно, туда не вводить сокуровых и пиотровских. Мартовская мистерия сшита по-особому: отсортированы мнения рынка деликатных услуг, перебрано непечатное. Сетевой мегапубличности претенденток – отдельное спасибо. Согласно внешним атрибутам и стандартным критериям нашего времени шкала оценки корректна. Они разные по подходу к жизни и пути. Одни – эскортницы, другие – жены. Есть те, кто через эскорт прошел под венец. В знаковых ресторанах Петербурга за их охотой с упоением наблюдают альфа-самцы в обличии крупных бизнесменов, госчиновников и силовиков, между прочим. Им не скучно. Редакция рада за их традиционную ориентацию. Пока глаз пластикой груди не испортишь.

Великолепную восьмерку «Фонтанка» представляет задом наперед.

Двинемся вверх сквозь карьеру 30-летней Екатерины Малафеевой, в девичестве Комяковой из Боровичей. Путь успеха второй супруги знаменитого вратаря Вячеслава Малафеева нельзя назвать дармовым. Приехав в Петербург после седьмого класса, пришла в Университет кино и телевидения, где со второго курса сама себе зарабатывала. Поднялась от танцовщицы и DJ. Ее зажигательные позы в группе поддержки «Соул Систерс» помнят болельщики питерского СКА. Замужество трансформировало ее в бизнес-вумен с семейным номером «016» на вишневом Maserati. Все же некоторые фото ее коллеги по ремеслу позволить себе не готовы. Ее магнетизм – в нескромном обаянии «плохой девчонки».

Следующая – 27-летняя Катрина Гайсина. Ильичевой покинула родную Беларусь, продвинулась до Крестовского. После Университета того же кино и телевидения искала себя в блогерстве, немного телеведущей 5-го канала, потом модель, затем дизайнер. Нашла мультимиллионера и депутата парламента Ленобласти Руслана Гайсина. Закрепила будущее, родив двоих. Шумно развелась, выложив в «Инстаграме» подробности его измены.

Мила и не стервозна. На первый взгляд, по крайней мере. Не интеллектуалка, не глупышка. Девочка-девочка. Если и попадает в негативные новости, то не по своей вине: летом 2018 года у Катрины увели подаренный супругом Мерседес GLE, хотя пресса назвала его «Геликом».

Своего рода образец стабильности – признак мастерства. Сегодня в активном поиске и все там же – в SunDay и караоке клуба «М-11», единственном, где в буднюю ночь можно найти все, что тебе причитается. Как она искала себя в разных модных областях, так и не сбивает сноровку. Похоже, ей по силам уже миллиардер из Госдумы.

Шестая с нами – 24-летняя петербурженка Дарья Сибирева. Есть мнение, что ее чуть ли не с младенчества конкретно затачивали под светскую линию. Вступила на тропу году так в 2012-ом, появившись в Ginza на Аптекарском рядом с российским Ларри Флинтом Прянишниковым. И недурно пошло – Мисс «Русское Радио», финалистка «Мисс Максим». Пытается быть умнее. В перспективе это лишь спутница при сплошной вечеринке. Подвижна. Если задача поставлена – в командировку в Сочи, значит, она как во внутренних войсках – выполнена. Встречайте ее на Петроградке в BigWineFreaks. Куча пластики не портит. «Яндекс» выдает в поисковых строках – «эскорт».

Пять – 25-летняя Милана Тюльпанова. Абсолютный Петербург. Больно смотреть вне политического блеска ее фамилии. Будто уставший профессионал – постоянно в тонусе. Теперь она на пике скандала имени Александра Кержакова. Пишут все, а не только «Собака» и TimeOut. Ее, скорее, можно встретить на официальных мероприятиях или в солидных ресторанах. Если сумка, то крокодиловая Birkin за полтора. Не очень Шопенгауэр, зато ее крестная – Валентина Матвиенко. Как говорится, все ясно.

Фото: скриншот страницы www.instagram.com/milana_tulpanova

Фото: скриншот страницы www.instagram.com/milana_tulpanova

Фото: скриншот страницы www.instagram.com/milana_tulpanova

Еще четвертая позиция, а уже обожжешься. 30-летняя Анна Василевская. Сжимает город в объятиях, выбравшись из Нового, но все же Уренгоя. В структуре холдинга Ginza с 2010-го. По сути, является серым кардиналом. Да, одна только рассадка гостей – ни фига не шутка. Чего стоит ей концерт группы «Ленинград» на Аптекарском при Международном экономическом форуме. Место в 200 тысяч, берут столиком. Vip-кресла раскупаются месяца за три. Там ударяют в серьезные ладошки. У нее в голове база данных. Комфортно себя чувствует и с гангстером Беспризорником и прелестно располагала к себе опального ныне Дмитрия Михальченко. Легче назвать людей, кого не знает. Гость же должен не только приходить, но и оставлять, быть полезным другим. Создание атмосферы – ее конек. Если даст правдивое интервью о самом закрытом клубе по интересам, расколет мир пополам.

А начинала с уровня «минус». Сейчас вся в недвижимости. Предпочитает Porshe, ее белую Panamera с номером «009» можно встретить у любой Ginza. Все-таки отец GinzaProject Вадим Лапин уникальный комбинатор в своем жанре.

Через несколько часов после публикации материала Василевская закрыла свой Instagram, так что мы не можем порадовать читателей её фотографиями.

Бронза в 31 год досталась Екатерине Смольниковой из Марий Эл. Прошу прощения, журналистка, параллельно телеведущая, просто общественный деятель. С мужем познакомилась в процессе интервьюирования. Действительно развита, училась в Москве, в Высшей школе экономики, позднее в Институте моды, дизайна и технологий. Счастье случилось при Игоре Смольникове – защитнике «Зенита» и сборной России. Пробовала открывать какие-то салоны красоты, но бизнес – не лучший друг красоток. Накрылась благотворительным фондом PlayandHelp. Реально помогает детям. Знаете, это будто островок большого плюса на территории, где Боливар не вынесет троих.

Себе не отказывает, вся в топовых шмотках. Ясно, что живет на Крестовском, а поклонница Bentley. Долго владела Bentley Continental GT версии GTSpeed стоимостью 16 000 000, пока не вышла новая игрушка. Из первых схватила за 20 миллионов. Даром, что ли, дружит с Андреем Малаховым.

Предпоследняя у нас Мария Троцко в свои 28 петербургских лет. Очень интересный вариант. Выходим на международный уровень. Тут вам не там, где она известная модель и видеоблогер с 688 тысячами подписчиками в «Инстаграме». Это конкретно конфетный тип хантера за обеспеченными. Виноват, за перенасытившимися. Базис, что надо, – три года промучилась в Вагановке, оттуда в нью-йоркское модельное агентство. Дошлифовалась до уровня «отпад». И постоянно на взлете. В отношения пришла экономика при предпринимателе Степе Малохатько. Когда же поставки его морепродуктов заштормило, они не сошлись характерами. Маша каждый раз прогрессирует. То француз из тамошнего Forbes, то к Павлу Дурову в Арабские Эмираты. Дошла до высоты, когда миллиардеру в возрасте уже готова отказать. Если подругам неважно, какого цвета «Бентли», лишь бы человек был хороший, то Мария может перефразировать культовую реплику горе-девелопера Полонского: «У кого нет миллиарда – может идти…» Вместо ярда подставляй джет.

В свободное от пахоты время увлекается йогой. Что должно быть приятно.

На конец припасена Зарина Рамазанова. 32 года. Город-герой Махачкала. Первое упоминание в питерской летописи датируется 2011 годом. Прыгнула с ресторана «Баклажан» в Галерее. Знаменита отношениями с легендарным замом Росреестра Борей Авакяном. От персонажа ее оттеснила мисс мира Юлия Ионина, которая сегодня процветает с беглым чиновником в Армении. Вряд ли Зарина кусает губы.

Долго дамы такой выдержки одиноки не остаются. Пара выгодных романов, в том числе с банкиром Тимохой. В ноябре 2017 года рожает в Майами. Значит, американца. Люди в погонах назвали автору лишь первые две буквы фамилии отца – одного из важнейших представителей городской власти. В эти минуты увлечена ребенком. Но ее слава бежит впереди. Посвященный в курсе – Зарина цепляет улыбкой. Тотально компанейская, солнце everyday. Уколоть может.

Светский Петербург вздыхает по ней.

К восьми первым и дышащим им в затылок вопросов нет. Молодцы и умницы. Любопытен образ клиента в слюнях. Единой мотивации у покупателя нет. Понятно только, что обеспеченный и власть имущий примат в брендовых трусах.

Первые платят за статус. Рисуют «галочку» самому себе, как при выборе часов. Будто ставят на стол бутылку Chateau Lafite Rothschild этикеткой к залу. Несмотря на риск, ввиду более осторожного поведения государственных деятелей, чем пятилетку назад, на этой территории вельможи все еще расслаблены. За соседними столиками виднеется среднее звено полиции, приставов, прокурорских.

Для вторых это удобство отношений. Тигрицы же – как пластилин. Можешь не платить за личного психолога. Вот «Фонтанка» говорила, что Михальченко сотни раз вызывал врача в камеру. Так хищницы и в кризисы пишут таким письма, заодно пролонгируя свою абонентку. В вольное же время у нуворишей сплошная война в бизнесе, а жены в детях. На спорт воли не хватает, благородные наркотики утомляют. Белый порошок часто находят на коррупционных обысках, но в протокол не вмещается.

Для третьих, назовем их специальными фруктами, селебрити попами в ряд – агентурная сеть. В их интиме тьма информации, и если голова эту помойку переваривает, то можно садиться за взрослую игру.

Продукт готовится ежедневно. Питонши выползают к полудню, завтракают правильно, мажутся в салонах, тонизируются фитнесом и, аккумулировав здоровье, бесшумно сворачиваются в засаде.

Им мешает переизбыток наслаждений тех, кого надо придушить. Внутривидовая конкуренция. Очевидцы этого шоубизнеса фиксируют тенденцию к перепроизводству: согласие девушки уже напрягает больше, чем отказ.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"