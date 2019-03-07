«Зенит» — «Вильярреал»: Кузяев сыграет впервые после столкновения со столбом

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала», который пройдет в четверг, 7 марта, на «Газпром Арене». Отметим появление в старте полузащитника Далера Кузяева, который получил травму на сборах в Испании во время товарищеского матча с «Дюделанжем» (Люксембург), ударившись о металлический столб.

С первых минут сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович (капитан) и Ярослав Ракицкий, полузащитники Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Эрнани, Матиас Краневиттер, Олег Шатов и Антон Заболотный.

Матч начнётся в 20:55 по московскому времени.