США замаскировали свои боевые машины под российские танки. Вышло не очень

Американские бронетранспортёры вынужденно примерили облик российских танков, чтобы изобразить на учениях технику потенциального противника. Как сообщает Naked Science 7 марта, видео с результатом маскировки показало издание Popular Mechanics.

На кадрах видно, как к конфликту с Россией готовятся бойцы 20-го кавалерийского полка армии США, который базируется на территории Германии. Роль российских танков исполняют бронетранспортеры M113. Техника разработки 1960 года формально является «пенсионером» и заменена на более современные БМП M2 Bradley, но остаётся на ходу.

Предполагается, что за пример для маскировки M113 брали танки Т-72.