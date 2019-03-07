Собакоизобретатели. МВД включило в список потенциально опасных несуществующие породы

МВД России подготовило проект постановления правительства об утверждении перечня потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается.

Как следует из проекта, опубликованного 7 марта на портале нормативных правовых актов, в список попали 69 пород, в том числе шарпей, ризеншнауцер и черный терьер.

В МВД подошли к составлению списка творчески. В некоторых позициях перечислены несуществующие породы. Например, ведомство «вывело» грецкую овчарку и корельскую медвежью собаку. Их «прототипы» – греческая овчарка и карельская медвежья – в перечне тоже указаны. Порода «американский бандог» в разных вариациях указана трижды, в том числе «бандог» и «бэндог». Интернет не знает «выведенную» полицией породу «акабаш». Видимо, за ней скрывается прародитель из Турции «акбаш», но и он тоже есть в списке. Если вычесть все ноу-хау МВД, количество потенциальных пород снизится примерно до пятидесяти.

Ответственным за создание проекта постановления указан перспективный сотрудник МВД России Алексей Борисович Беззубов. В 2015 году руководство рекомендовало его к зачислению в Академию управления МВД как успешно прошедшего вступительные испытания.