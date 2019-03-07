Магловская компания банкротит «Гринготтс». Собрание кредиторов назначено на конец марта

Конкурсный управляющий назначил на 21 марта собрание кредиторов финансового агентства «Гринготтс». Информация об этом 7 марта была опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Предыдущее собрание кредиторов признали несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Банкротный иск к ООО «Финансовое агентство «Гринготтс» в 2014 году подала компания «Форест». В том же году суд признал компанию банкротом и ввел процедуру наблюдения. В 2018 году производство по делу возобновили и продлили конкурсное производство до 22 апреля 2019 года.

Согласно данным базы СПАРК, совладельцами компании на паритетных началах являются Виталий Кадарин, Дмитрий Крутиков, Мамедвели Мехдиев и Федор Шаров. Сайт «Гринготтс» недоступен.

Финансовая компания «Гринготтс» была учреждена в 2002 году. Напомним, что книга о волшебнике Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг, которая содержит первые упоминания о волшебном гоблинском банке «Гринготтс», была опубликована в 1997 году.