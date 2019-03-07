Мужчины пришли в фем-кафе «Симона» с цветами. Их встретили перцовым баллончиком

В феминисткое кафе «Симона» в Петербурге ворвалась группа мужчин. Визитёры были вооружены букетами цветов и пришли якобы для того, чтобы поздравить посетительниц фемкафе с Международным женским днем. Об этом 7 марта сообщается в паблике «ВКонтакте» «Ребра Евы».

Визит мужчин произошел около 17 часов — в это время доступ в «Симону» открыт только для женщин. По словам посетительницы кафе Юлии, в помещение зашло восемь юношей, один из них начал говорить поздравительную речь. Требование уйти гости игнорировали. Вместо этого в помещение внесли цветы.

По словам представительницы кафе, в руках у визитеров были видеокамеры. Один из юношей снимал происходящее на телефон. Мужчины ушли только тогда, когда участницы распылили перцовый баллончик.

Фем-кафе «Симона» расположено в Фонарном переулке. До 19-00 вход в кафе для мужчин запрещен. Несмотря на это, попасть в заведение пытался депутат Виталий Милонов. Корреспонденту «Фонтанки» это удалось, правда, в ином образе.