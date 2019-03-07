Пакистан с 8 марта частично снимает запрет на полеты в своем воздушном пространстве

Воздушное пространство Пакистана частично открывается для коммерческих полетов. Об этом говорится в извещении NOTAM, опубликованном 7 марта на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Полеты будут разрешены с 11:00 по московскому времени 8 марта и до 02:59 16 марта. Самолеты смогут пользоваться аэропортами Карачи, Лахора, Исламабада, Пешавара, Кветты, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутренние и международные рейсы); а также Читрала и Панджгура (внутренние рейсы).

Напомним, Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана 27 февраля. После этого российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам. Ранее Пакистан частично восстановил работу аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, рейсы из них возобновились 2 марта.

Причиной для всех этих событий стала эскалация давнего конфликта между Индией и Пакистаном. 27 февраля в регионе Кашмир пакистанцы сбили индийский истребитель. Воздушному бою предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Были обстреляны позиции боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она взяла ответственность за теракт 14 февраля, когда погибли более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.