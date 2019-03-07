«Детям» не досталось машин. Руководство обанкротившейся сети подозревают в утаивании имущества от конкурсного управляющего

УМВД России по Выборгскому району проверит действия Алексея Угаркина — экс-директора ЗАО «Дети», управлявшего одноименной сетью. Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, с такой просьбой обратилась конкурсный управляющий компании Полина Ковшова.

По ее словам, топ-менеджер после банкротства компании не передал ей семь принадлежащих ЗАО «Дети» машин: два Nissan Teana, Mercedes Atego, Renault Logan, грузовики ISUZU, ВНD, IVECO.

Сеть «Дети», основанная в 1997 году, считалась одним из лидеров российского рынка детских товаров. В 2014 году она насчитывала порядка 200 магазинов под брендами «Дети» и «Здоровый малыш» в Петербурге, Москве и других регионах, годовой оборот составил 27 млрд рублей. Однако в 2015 году компания перестала платить поставщикам и стала стремительно закрывать торговые точки. Сообщалось, что причиной стали проблемы с ликвидностью, спровоцированные конфликтом между акционерами Николаем Кичиджи, Алексеем Угаркиным и Романом Яворским. С августа 2018 года ЗАО «Дети» находится в стадии ликвидации.