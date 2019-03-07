«Кировский завод» сообщил, что акционер Максим Яковлев помирился с гендиректором предприятия Георгием Семененко. Сам Семененко не в курсе

Судившийся с «Кировским заводом» 14 лет миноритарный акционер Максим Яковлев пошел на мировую с гендиректором предприятия Георгием Семененко. 7 марта на предприятии подтвердили факт соглашения. Максим Яковлев оказался готовым на прекращение тяжб спустя несколько месяцев после возвращения из плена: бизнесмена похитили в Абхазии и просили за его голову 200 млн рублей.

Конфликтовавшие совладельцы ПАО «Кировский завод» договорились больше не судиться, о чем подписали специальное соглашение, сообщили петербургские СМИ. Соглашение подписано 28 февраля, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия.

Примирительное соглашение подразумевает обязательство со стороны Максима Яковлева не предъявлять исков к ПАО и его гендиректору Георгию Семененко. Корпоративный конфликт начался 14 лет назад, когда руководитель Кировского завода Петр Семененко погиб, выпав из окна принадлежащего предприятию санатория в Сочи. Место отца занял сын Георгий, остальные акционеры стали пытаться доказать в арбитраже, что родственники покойного незаконно контролируют ПАО и нанесли ущерб миноритариям на сумму более 20 млрд рублей.

В июне 2018 года одного из самых настойчивых истцов, Максима Яковлева, неизвестные похитили из отеля в абхазском Новом Афоне и увезли в неизвестном направлении. Затем они стали требовать у Кировского завода $ 150 тысяч за информацию о пропавшем бизнесмене.

Сейчас контрольный пакет одного из старейших предприятий, бывшего Путиловского завода, ПАО «Кировский завод», размыт между четырьмя оффшорами и несколькими подконтрольными самому ПАО предприятиями. Миноритарии, среди которых Максим Яковлев, Ольга Родина, Игорь Устинов, контролируют около 25% акций.

По данным некоторых СМИ, Максим Яковлев согласился передать свои акции в управление Георгию Семененко.

«Впервые слышу про такое», – заявил «Фонтанке» сам Семененко. От подробных комментариев бизнесмен отказался: «Еду в «Сапсане», связи нет, и говорить неудобно». И обещал перезвонить по приезде.