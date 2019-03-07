Финляндия поддерживает идею создания международного трибунала для боевиков ИГ

Правительство Финляндии считает, что для боевиков, воевавших в рядах террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России. – Прим. ред.), нужно создать международный трибунал. Об этом заявил министр внутренних дел Финляндии Кай Мюккянен, пишет Yle.

По мнению Мюккянена, судить боевиков нужно там, где они воевали, – на Ближнем Востоке, чтобы не допустить их свободного перемещения по Европе.

Главы МВД европейских государств собрались сегодня, 7 марта, в Брюсселе. Идею создания трибунала для членов ИГ, подобного тому, что был создан после войн на территории бывшей Югославии, поддерживают все Северные страны.

В настоящее время сотни бывших боевиков ИГ и члены их семей содержатся в лагерях в Сирии. До создания трибунала контроль за подозреваемыми в совершении военных преступлений нужно осуществлять с помощью разведывательных методов.

СМИ накануне рассказали историю гражданки Финляндии Санны, которая отправилась в Сирию вслед за марокканским мужем-боевиком, а теперь хочет вернуться обратно в Суоми. Мюккянен не обещает, что государство поможет ее семье вернуться на родину. «К сожалению, она допустила большую ошибку, отправившись в ряды террористической организации», – говорит министр. Он уверен, что если дети не выбирали свою судьбу, то взрослых точно надо судить за то, что они поддерживали преступные действия ИГ.

По существующим законам Финляндия не может запретить своим гражданам, сражавшимся в рядах ИГ, вернуться в страну. Однако там их может ждать уголовное дело

По оценкам финской полиции безопасности Supo, из Финляндии в Сирию отправилось более 80 человек, среди них около 20 женщин и примерно 30 детей.