В центре Хельсинки на день появится банная деревня

В День сауны 9 марта во дворе Национального музея Финляндии в Хельсинки установят целую банную деревню, которая будет работать с 12 до 18 часов.

Как сообщается на сайте музея, желающим предоставится возможность погреться в японской горячей ванной и передвижных саунах, среди которых — баня по-чёрному, парная на берёзовых дровах и сауна-палатка. Первые 150 посетителей Sauna Village получат скидку на билет в музей.

Денег за традиционное финское развлечение не берут, нужно лишь принести с собой полотенце, купальник и шлёпанцы. А вот холодные закуски и горячий обед любителям пара предложат уже за деньги.