Россия накопила золота почти на 100 млрд долларов. Его доля в резервах поставила рекорд

Доля золота в международных резервах России поставила рекорд. Как пишут 7 марта «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка, доля увеличилась за февраль с 18,8% до 19%. Его стоимость достигла 91,64 млрд долларов — это максимальное значение в истории.

В целом международные резервы России за последний месяц выросли на 1,4% – до 482,8 млрд долларов. Как указывают «Ведомости», в последнее время резервы росли в основном за счет покупки иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы.

Отметим, в 2018 году Центробанк закупил 247 тонн золота. За 13 лет золотые запасы России выросли на 1726,2 т. В конце 2018-го они составляли 2113 т.