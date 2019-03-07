Прокатчик «Королевского корги» отчаялся потеснить отечественного «Гурвинека» и переносит премьеру

Кинопрокатная компания «Вольга» уступила требованиям Минкульта и отказалась от планов выпустить мультфильм «Королевский корги» в ближайшие выходные. Об этом сообщается в открытом письме прокатчика к кинотеатрам, опубликованном 7 марта в издании Cinemaplex.

«Мы бесконечно благодарны всем вам за беспрецедентную поддержку и невероятное терпение и приносим свои глубочайшие извинения за доставленные проблемы, в том числе и с изменениями в расписании», – говорится в обращении компании к кинотеатрам, усилия которых не помогли «Вольге» вовремя запустить в прокат мультфильм о корги.

Компания заверяет, что со своей стороны также пыталась сделать всё возможное, чтобы изменить «порочную практику». Запросить прокатное удостоверение намерены на 21 марта.

Премьера «Королевского корги» была запланирована на 7 марта. Дата совпала с выходом на большой экран мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра», снятого при поддержке Минкульта и Фонда кино. Министерство предложило «Вольге» выбрать другую дату. В результате владельцы кинотеатров взбунтовались и решили не пускать в прокат российскую ленту. Газета «Ведомости» пишет, что пока большинство кинотеатров придерживается обещания: 7 марта мультфильму отдали менее 4% от всех сеансов.