Петр Козин покинул пост главы Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга. Врио директора назначили его заместительницу

Петру Козину не продлили контракт на должность директора ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» (АРИК). Временным главой учреждения назначена его заместитель Зоя Воропаева. Об этом «Фонтанке» 7 марта рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений (КИО).

Как пояснили в КИО, смена руководителя прошла в рамках плановой ротации кадров в имущественном блоке Смольного, с оценкой деятельности Козина непродление контракта не связано. Агентство в настоящее время работает в штатном режиме.

Представитель комитета подчеркнул, что бывший глава АРИК, который занимал эту должность в течение года, может продолжить работу в структурных подразделениях КИО.