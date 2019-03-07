Рейтинг доверия Путину снова падает. Послание к Федеральному собранию не помогло

Рейтинг доверия Владимиру Путину вновь показал отрицательную динамику. Не помогло ему и послание Федеральному собранию. Это следует из свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы 7 марта.

За неделю до послания 20 февраля Путину доверяли 32,8% россиян, через неделю после — 32%. Несмотря на снижение, это все равно лучший результат среди всех отечественных политиков. Второе место с 14,6% занимает глава МЧС Сергей Шойгу, третье (13,4%) – министр иностранных дел Сергей Лавров. Лидером рейтинга недоверия остается глава партии ЛДПР Владимир Жириновский — ему не доверяют 24,5% россиян.

Ранее «Ведомости» писали, что изначально выступление президента было запланировано на март, чтобы приурочить его к пятилетию присоединения Крыма, однако мероприятие решили перенести. Одной из причин источник издания назвал желание остановить падение рейтингов. Напомним, в январе доверие населения Путину обновило исторический минимум.