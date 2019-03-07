Ушла из жизни основательница петербургской благотворительной организации «Перспективы»

На 54 году жизни скончалась основательница петербургской благотворительной организации «Перспективы» Маргарете фон дер Борх.

«После продолжительной болезни ушла наша родная Маргарете фон дер Борх. Именно она 23 года назад создала нашу организацию. Именно она, юная 25-летняя девушка из аристократической семьи Германии, случайно оказалась в Павловском доме-интернате для детей с отклонениями развития и не смогла оставить этих детей без помощи», – говорится 7 марта в сообщении «Перспектив».

Тогда, увидев, в каких условиях живут дети с тяжелой инвалидностью, цивилизованная европейка пришла в ужас. Маргарете узнала, что дети не плачут почти никогда, потому что привыкли, что некому к ним подойти, узнала, что на 15 человек с тяжелыми функциональными нарушениями приходится всего одна нянечка без какого-то специального образования, работающая по сменам в 24 часа. Что колясок и стульчиков нет потому, что высаживать детей некому: главное хотя бы успеть покормить их, лежащих в кроватках. Было лишь две группы, куда приходили воспитатели. Маргарете дала себе обещание вернуться и стала первым волонтёром. Так в 1996 году появилась благотворительная организация «Перспективы». Её примеру потом последовали ещё несколько сотен человек из России, Германии, Польши.

По словам сотрудников организации, Маргарете помогла изменить отношение в российском обществе к людям с тяжёлыми нарушениями развития, к тем, кто живет в интернатах.

Сейчас «Перспективы» – это партнёрство благотворительных организаций, работающих ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью. «Перспективы» опекают не только детский дом-интернат № 4 в Павловске, но и взрослый ПНИ в Петергофе, куда после совершеннолетия переводят детей. Также организация ведёт работу с семьями, в которых растут дети с нарушениями в развитии.