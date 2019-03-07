Миллиардер реконструирует исторический особняк страхового общества «Россия» на Большой Морской

Миллиардер и владелец холдинга GS Group Андрей Ткаченко, который летом 2017 года купил историческое здание страхового общества «Россия» на Большой Морской, 37, проведет его реконструкцию.

«Планируется, что после окончания реставрационных работ здание по адресу: Большая Морская улица, дом 37, литера А, будет использоваться в качестве административного. В реставрационных работах и эксплуатации здания будет задействован целый ряд юридических лиц», – рассказали «Фонтанке» 7 марта в прессе-службе GS Group.

1 марта в здании была зарегистрирована компания «БМ37», бенефициаром которой является Ткаченко. Её уставный капитал – 970,7 млн рублей. В такую сумму эксперты оценивали стоимость здания при покупке. Основной вид деятельности нового юрлица — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.