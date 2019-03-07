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Город
07.03.2019 17:54
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Миллиардер реконструирует исторический особняк страхового общества «Россия» на Большой Морской

Миллиардер и владелец холдинга GS Group Андрей Ткаченко, который летом 2017 года купил историческое здание страхового общества «Россия» на Большой Морской, 37, проведет его реконструкцию.

«Планируется, что после окончания реставрационных работ здание по адресу: Большая Морская улица, дом 37, литера А, будет использоваться в качестве административного. В реставрационных работах и эксплуатации здания будет задействован целый ряд юридических лиц», – рассказали «Фонтанке» 7 марта в прессе-службе GS Group.

1 марта в здании была зарегистрирована компания «БМ37», бенефициаром которой является Ткаченко. Её уставный капитал – 970,7 млн рублей. В такую сумму эксперты оценивали стоимость здания при покупке. Основной вид деятельности нового юрлица — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Справка:

GS Group – российский мультиотраслевой инвестиционно-промышленный холдинг. Основан в 1991 году в Санкт-Петербурге. Разрабатывает, производит и распространяет спутниковые, кабельные и эфирные телевизионные ресиверы, приёмники для телесигнала, производит SSD-накопители, занимется древообработкой, разработкой и производством электроники и микроэлектроники, развивает медиа и рекламный бизнес, производит нано- и композитные материалы.

Здание на Большой Морской, 37 — федеральный памятник архитектуры, соседствует с гостиницей «Астория». Первое здание на этом месте появилось еще в 1740 году и за века одно неоднократно перестраивалось. В 1890 году дом приобрело страховое общество «Россия». В 1898-1899 годах здание было перестроено по проекту Леонтия Бенуа.

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