Организаторы Евро-2020 ожидают еще больший наплыв иностранных болельщиков в Петербурге, чем на ЧМ-2018

Матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Петербурге могут вызвать куда больший ажиотаж среди иностранных болельщиков, чем чемпионат мира. Как пишет 7 марта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на гендиректора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина, для этого есть сразу несколько предпосылок.

«По нашим ощущениям, доля иностранцев может быть очень высокой. Может быть, даже выше, чем во время чемпионата мира. Легкая доступность, доверие и интерес европейцев к Санкт-Петербургу сыграют свою роль. Может быть, иностранных болельщиков будет больше, чем российских. Все будет зависеть от билетной политики. По словам гендиректора оргкомитета, в марте (24-го или 25-го числа) будет выбран талисман чемпионата Европы. Он будет единым для всех городов», – заявил Сорокин.

По словам главы оргкомитета, будет также организован тур Кубка Европы, но в России он пройдет только в Петербурге. Трофей будет выставлен на Дворцовой площади и еще пяти точках, которые организаторы пока не раскрывают.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета.