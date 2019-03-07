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07.03.2019 18:08
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Скейтер, вчерашний школьник, меломан. Что известно о предполагаемом убийце особо важного следователя

Восемнадцатилетний Абдулазиз Абдулазизов в прошлом году окончил в Петербурге обычную школу. Его мать работает воспитателем в детском саду, отец водит маршрутку. Подозреваемый действительно бывал в Москве в дни нашумевшего убийства следователя Шишкиной.

Скейтер, вчерашний школьник, меломан. Что известно о предполагаемом убийце особо важного следователя

скриншот/vk.com

О задержании в Петербурге Абдулазизова сообщил 7 марта Следственный комитет. К молодому человеку пришли ночью в съемную квартиру и взяли образец слюны. Преступники, застрелившие следователя полиции в Подмосковье, оставили биоследы. «Он был нормальным ребенком», – говорит его классная руководительница.

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД Центрального федерального округа Евгения Шишкина была убита рано утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области. Киллер выпустил ей в затылок две пули из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.

Так как погибшая неоднократно получала угрозы в связи с делом кибермошенников, месть стала основной версией.

Шишкина возглавляла группу по расследованию компьютерных хищений. Преступники взламывали электронные ящики туроператоров и билетных сервисов и заказывали доставку дорогих железнодорожных билетов. Получив их, шли в кассы и оформляли возврат. По мнению следствия, они похитили около 18 млн рублей, в деле упомянуты более 50 эпизодов.

Угрозы Шишкиной шли с начала 2018-го. Ей сожгли машину, по мессенджеру требовали умерить пыл. Она завершила расследование, предъявив обвинение фигурантам в организации и участии в преступном сообществе (статья 210 УК) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (статья 159.6 УК). В октябре отданы под суд житель Новосибирска Андрей Жданов, москвич Кирилл Кулабухов и уроженец Кингисеппа Максим Матюшев. Процесс идет, следующее заседание назначено на 12 марта. Еще один обвиняемый, 28-летний астраханец Ярослав Сумбаев, задержан в Грузии. Запрос об экстрадиции удовлетворен, но физически она еще не осуществлена.

Организатор убийства Шишкиной Следственному комитету неизвестен, следует из официального сообщения, но в личностях исполнителя и его посредника ведомство не сомневается.

По версии следствия, из пистолета стрелял 18-летний Абдулазиз Абдулазизов. Родился он в Дагестане, несколько лет назад семья переехала в Санкт-Петербург и поселилась в квартире на Кондратьевском проспекте. 46-летний отец подозреваемого, выходец из Грузии, водит маршрутный автобус. 41-летняя мать воспитывает вторую младшую группу (дети 3–4 года) отделения дошкольного образования средней школы № 100 Калининского района.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Абдулазизов окончил обычную 186-ю школу на Замшиной улице в 2018 году. Его фотография попала в информационно-поздравительный бюллетень для выпускников, который издала газета муниципалитета «Финляндский округ».

Классным руководителем 11-го «А» в прошлом году была учитель музыки и искусства Юлия Ходолева. С «Фонтанкой» она была лаконична:

«Пока Абдулазиз учился у нас, он был нормальным, спокойным ребенком».

Метаморфозу, которая могла произойти с молодым человеком за летние месяцы, его страницы в соцсетях не объясняют. В статусе написано: «Скейтер». Очень любит музыку. Слушает хип-хоп, эмо-рэп, его можно назвать поклонником синти-поп-группы из Петербурга «Электрофорез», американских исполнителей Brennan Savage, Lil Peep. Раздел «Видеозаписи» на его странице почти целиком посвящен клипам.

В октябре 2018 года Абдулазизов был в Москве. Как он объяснил следователям – на концерте. «Фонтанка» не нашла подтверждения, что молодой человек отправлялся в столицу общественным транспортом, дата его отъезда тоже неизвестна. Столицу он покинул через шесть дней после убийства, 16 октября, купив билет на вечерний «Сапсан» за два с половиной часа до отправления.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы потерпевшей Шишкиной, сегодня в Петербурге с задержанными продолжаются следственные действия, за ночь их доставят в Москву, и завтра следствие обратится в Басманный суд с ходатайством о заключении обоих под стражу.

Уголовное дело по убийству следователя расследуется по статьям 295 УК («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование») и 222 УК («Незаконный оборот оружия»). 

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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