Автомобильная Женева: выполняя обещания

Каким мир может стать через 100 лет, можно увидеть уже сейчас – в Швейцарии. Женевский международный автосалон в прошлом году, казалось, взял паузу. Но оказалось, что это лишь затишье перед наступлением.

GIMS

Накануне Международного женского дня, 7 марта, для посетителей открылся Женевский международный автосалон (Geneva International Motorshow, GIMS). Он входит в пятерку главных мировых автомобильных выставок наряду с парижской, франкфуртской, детройтской и токийской.

Шоу новых идей

Все пять основных мировых автосалонов имеют свою «специализацию». С американской и японской выставками все понятно, они ориентируются на местных производителей и местные рынки, с некоторым прицелом на экспорт. Остальные три автошоу квартируют в Европе, и с их специализацией надо разбираться отдельно.

Традиционно считается, что германская выставка, проходящая попеременно во Франкфурте-на-Майне и Ганновере, нацелена больше на бизнесменов и специалистов, в то время как парижское шоу рассчитано на широкую публику. Недаром именно оно год от года становится самой посещаемой автовыставкой в мире, неизменно привлекая более миллиона с четвертью посетителей.

GIMS стоит в этом ряду особняком. Начать с того, что это единственная в главной пятерке выставка, проходящая в стране, фактически не имеющей своей автопромышленности. Единственным, но весьма заметным на мировом уровне «автопроизводителем» в Швейцарии можно считать дизайнерское ателье Rinspeed, известное своими сумасшедшими идеями.

Все швейцарское мотор-шоу как раз про это – про идеи, концепции, новейшие технологии. Это место, где самые причудливые идеи могут найти своего инвестора. Это место, где самый необычный концепт будет воспринят и рассмотрен со всей серьезностью. Это место, где обещают будущее.

Обещанного ждут не три года

Женевский автосалон считается одним из самых ярких и необычных автомобильных шоу в мире. В прошлом году, казалось, он взял паузу и даже выглядел рутинным, теряющим былую красочность. Все «идеи» и «новинки» прошлогоднего GIMS были предсказуемы и даже отчасти скучны: электрокары, гибриды, макеты беспилотников, невиданных форм «концепты будущего», явно не рассчитанные на производство в этом столетии.

Но оказалось, что это лишь затишье перед наступлением, перегруппировка сил. В этом году Женева выстрелила целой обоймой серийных, предсерийных и готовых к серии концептов, в которых обещания прошлого года нашли свое отражение «в металле».

Похоже, что обещанный в прошлом году перелом уже произошел: электрокары стали мейнстримом. И это видно даже не по тому, что мировым автомобилем года стал электрический Jaguar I-Pace. Дело в том, что теперь ни один крупный автобренд не может не выпускать электрокары.

Производители хитрят: делают отдельный бренд для «электричек», как поступило Volvo, создав Polestar. Его первый полностью электрический Polestar 2 претендует на место главного конкурента Tesla Model 3, которая также появилась в Европе только как раз перед женевским автошоу.

Похожую тактику выбрал и Aston Martin. Для своей «электрической» продукции британцы решили вернуть к жизни бренд Lagonda. В прошлом году они показали чисто концептуальный, то есть демонстрирующий не более чем намерения, концепт седана Lagonda Vision, а в этом году новый электрический кроссовер Lagonda All-Terrain уже явно ориентируется на производство. Старт уже намечен – на 2022 год.

Интересно, что электромобили начинают «спускаться классом ниже». Самый любопытный пример такого «дауншифтинга» – это Citroën Ami One, милая двухместная городская машинка, которая в некоторых странах может считаться вообще квадроциклом и поэтому не требовать прав.

Honda весь прошлый год демонстрировала разные вариации своего городского концепта Urban EV и вот наконец показала практически готовый к производству вариант. Он чуть больше первоначального концепта и обещает быть не таким уж дешевым, но японцы считают, что его будут покупать те же хипстеры, которые любят недешевые компьютеры Macintosh и откровенно слишком дорогие iPhone.

Городской элекрокар от Honda готов встать на конвейер до конца этого года. Фото: GIMS

Дорогие и еще более дорогие

Любое автошоу – это шоу. Другими словами, оно не может обойтись без шоу-стопперов, то есть автомобилей, привлекающих внимание. Все сходят от них с ума, они существуют для того, чтобы ими восхищались и мечтали о них. Но при этом покупают люди не их, а Volkswagen или Renault.

В нынешней Женеве полно таких шоу-стопперов. Одной из главных сенсаций автосалона стал, безусловно, полированный до зеркального блеска «черный экипаж» Bugatti. Он создан вручную в единственном экземпляре в лучших традициях «старых мастеров каретного дела» и стоит фантастических денег. Объявленная цена без учета налогов – 11 миллионов долларов. Прибавьте НДС, и вы получите самый дорогой новый автомобиль в истории.

Но набор суперкаров Bugatti не исчерпывается. Еще недавно никому не известная хорватская компания Rimac привезла в Женеву свой новый электрический суперкар C-Two. О нём пишет, например, Motor. Даже первый Rimac обладал, прямо скажем, впечатляющими характеристиками, а второй просто поражает. Суммарная мощность его четырех электромоторов составляет 1900 лошадиных сил (даже у «черного» супер-Bugatti «всего» 1500 л.с.), а разгон до 100 км/ч – за 1,85 секунды. И это при солидном запасе хода на одной зарядке в 550 километров.

Мате Римак, основатель и главная движущая сила одноименной компании, приложил руку и к следующей сенсации – первому «гиперкару» от знаменитого итальянского дизайнерского ателье Pininfarina. Итальянцы некоторое время назад объявили, что им надоело разрабатывать дизайн для других, и они хотят делать свои собственные автомобили. В Женеве увидел свет их первенец – Pininfarina Battista. При этом под итальянским кузовом, как оказались, живут именно хорватские технологии, о чём рассказывает сайт Rimac.

Сто лет вперед

Женевский международный автосалон – это институция, которой уже более 100 лет, пишет британский Autocar. Он всегда существовал в паре с Франкфуртским автосалоном как место для демонстрации идей и концепций, в то время как немецкая выставка показывала больше «готовые товары».

Сейчас вся автоиндустрия переживает, наверное, самые глубокие изменения за всю свою более чем столетнюю историю. Какими будут следующие сто лет автомобиля, мы точно не знаем, но уже видим кое-какие из них – электромобили, беспилотники, автоматизированные транспортные системы. Но пока это все на уровне идей и концепций, и именно в таких местах, как Женевский автосалон, можно эти идеи и концепции продемонстрировать и опробовать – как на видавших и не такое специалистах, так и на любопытной, но неподготовленной публике.

Матвей Циклистов