А из нашего окна…

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фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном, который открыл свои двери для ребятишек в августе 2018 года. Так же проектируется две школы с бассейном.

Семей с детьми, проживающих в этой зоне застройки, становится все больше. Территория привлекает чистым воздухом, хорошей транспортной инфраструктурой и возможностями для семейного отдыха.

В связи с этим в четвертом квартале Проекта по заказу Застройщика и силами «Ленниипроект» ведется проектирование еще одного Детского садика с бассейном на 240 мест. Уже получено согласование АГО (архитектурно-градостроительного облика) объекта. Заключение экспертизы планируется получить в августе 2019 года, после чего возможно будет начать строительство.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

С подробностями можно ознакомиться в отделе продаж по телефону 719 19 19 или приехав в офис застройщика, расположенный рядом с объектами.

Адрес отдела продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya