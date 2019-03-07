Беглов поручил чиновникам изменить местное законодательство так, чтобы новые дома и транспортная инфраструктура строились одновременно

Транспортный блок Смольного пытается изменить правила землепользования и застройки (ПЗЗ): суть предложенных изменений в том, чтобы синхронизировать строительство жилых домов и транспортной инфраструктуры. Предложения директора Центра транспортного планирования Рубена Тертеряна «Фонтанка» 7 марта обнаружила в заключении по результатам публичных слушаний о внесении изменений в ПЗЗ Петербурга.

Как пояснил Тертерян, задачу связать между собой сроки строительства жилья и транспортной инфраструктуры перед чиновниками поставил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Чтобы её выполнить, Центр транспортного планирования разработал механизм контроля выдачи разрешения на строительство: получить «добро» на возведение жилья можно будет, только документально доказав, что новостройки должным образом обеспечат инфраструктурой.

По информации нашего издания, кроме изменений в правила землепользования и застройки, транспортный блок Смольного также предложил поправить одно постановление правительства и два закона – «О порядке подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге» и «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». О том, как именно хотят чиновники поменять законы и как это изменит рынок недвижимости, читайте в материале «Фонтанки».